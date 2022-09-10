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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кабардино-Балкарии со 100-летием республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кабардино-Балкарии со 100-летием республики

10.09.2022 | 11:39
attachment (5).png Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас со 100-летием Кабардино-Балкарской Республики. Образование республики стало важной вехой в укреплении российской государственности, в судьбе народов, живущих в Кабардино-Балкарии – одном из красивейших регионов Северного Кавказа. Вы по праву можете гордиться именами и достижениями многих поколений своих земляков, вписавших яркие страницы в ратную и трудовую летопись Отечества, их весомым вкладом в развитие науки, искусства, образования. Отрадно, что вы бережно храните это бесценное историческое, духовное, культурное достояние, приобщаете к отеческим традициям и обычаям молодёжь. Сегодня республика обладает значительным аграрным, производственным, туристическим потенциалом. Здесь создаются условия для привлечения серьёзных инвестиций, реализуются масштабные проекты в социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура. Желаю успехов в решении этих значимых, востребованных временем задач – в интересах Кабардино-Балкарии и всей России. Благополучия вам и всего самого доброго. Владимир Путин
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