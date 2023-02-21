Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Сегодня Президент Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Глава государства наметил основные задачи развития страны на перспективу.
В первую очередь президент дал оценку проведению СВО. Абсолютное большинство граждан страны заняли принципиальную позицию в поддержку специальной военной операции на Украине, проявив мужество и решимость, сказал Президент.
«Это Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – подчеркнул Владимир Путин. Было предложено создать государственный фонд адресной помощи участникам и ветеранам специальной военной операции. Его отделения откроют во всех регионах уже в этом году. За каждой семьей должен быть закреплен соцработник, подчеркнул Президент.
Для тех, кто трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, запустят программу льготного арендного жилья. Предложено ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей.
Глава государства также призвал повышать качество школьных и вузовских программ, чтобы молодежь как можно больше узнавала о России. Кабмину поручено определить резерв, чтобы расширить программу жилищных сертификатов для молодых ученых.
Образовательный налоговый вычет на детей будет увеличен с 50 до 100 тысяч рублей, вычет за лечение – со 120 до 150 тысяч. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда повысят на 18 с половиной процентов. Таким образом он составит 19 242 рубля.
Свое послание Федеральному Собранию Владимир Путин завершил словами: «Победа будет за нами!»
https://t.me/vestikbr