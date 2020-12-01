Президент России В.В.Путин ответил на главные вопросы





Владимир Путин накануне провел Большую пресс-конференцию. Задавать вопросы Президенту страны могли не только журналисты, но и обычные граждане. За пресс-конференцией следил и Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Прямую трансляцию вели телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый, НТВ и «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». А также сайт «Москва-Путину.рф». Вопросы Главе государства задавали практически по всем отраслям экономики и социальной жизни: от секретов семейного счастья до причин роста цен на продукты. В итоге Владимир Путин общался с аудиторией порядка пяти часов.

Красной нитью прошла тема противодействия коронавирусу. Президент отметил, что наша система здравоохранения показала свою эффективность и способность быстро и качественно реагировать на все вызовы. Помощь государства была оказана и бизнес-сообществу. Это и налоговые льготы, и субсидирование предпринимательства. Для детей с детьми также были введены дополнительные пособия. И в этот раз, на пресс-конференции, Глава государства пообещал с 1 января выплатить по 5 тысяч рублей всем российским семьям с детьми до семи лет включительно.