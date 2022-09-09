Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Кабардино-Балкарский аграрный университет

Программа пребывания президента Абхазии в Кабардино-Балкарской Республике сегодня была насыщенной. В череде мероприятий – посещение Кабардино-Балкарского аграрного университета. Делегация во главе с Асланом Бжания возложила цветы к памятнику первому президенту КБР Валерию Кокову. В фойе вуза развернулись несколько фотодокументальных выставок. В актовом зале гостей ждали преподаватели, студенты, представители сферы культуры. Аслан Бжания отметил, что дружеские связи между нашими народами всегда были крепкими и впредь будут сохранять эту тенденцию. Указом Аслана Бжания несколько человек из Кабардино-Балкарии удостоены высоких наград Абхазии.