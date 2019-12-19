Прежняя была до того ветхой, что вызывала существенные нарекания горожан.

Просьбой провести здесь полную реконструкцию к властям Нальчика обратился Союз женщин республики. В мэрии идею поддержали. Проект воплотили в жизнь по программе создания комфортной городской среды. Средства на обновление общественной территории направили из двух источников: половину – из бюджета, другую – от горожан. Территория площадью около 300 квадратных метров разделена на три игровые зоны – в зависимости от возраста детей. Прорезиненное покрытие позволяет избежать травм. Установлены камеры наружного наблюдения. Есть даже точка доступа Wi-Fi. Представители администрации Нальчика сообщили, что с наступлением весны будет благоустроена территория, прилегающая к детской площадке.

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.19

— УФ-м и Президент Путин Владимр эфир занщ1эк1э сыхьэти 4,5 –к1э пресс-конференц иригъэк1уэк1ащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.12.19

— Бюгюн Владимир Путинни тёрели пресс-конференциясы болгъанды.

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