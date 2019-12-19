Прежняя была до того ветхой, что вызывала существенные нарекания горожан.

Просьбой провести здесь полную реконструкцию к властям Нальчика обратился Союз женщин республики. В мэрии идею поддержали. Проект воплотили в жизнь по программе создания комфортной городской среды. Средства на обновление общественной территории направили из двух источников: половину – из бюджета, другую – от горожан. Территория площадью около 300 квадратных метров разделена на три игровые зоны – в зависимости от возраста детей. Прорезиненное покрытие позволяет избежать травм. Установлены камеры наружного наблюдения. Есть даже точка доступа Wi-Fi. Представители администрации Нальчика сообщили, что с наступлением весны будет благоустроена территория, прилегающая к детской площадке.