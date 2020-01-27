Претенденты на звание «Лидеры России» от Кабардино-Балкарии готовятся к очередному этапу федерального конкурса управленцев.

В Нальчике для них организовали серию тренингов.

В зале – победители республиканского этапа конкурса, всего 30 человек. Впереди у них окружной полуфинал. Занятия ведет одна из победительниц прошлогоднего состязания. Сегодня Екатерина Борисевич возглавляет Всекавказский молодежный тренинговый центр. Эта некоммерческая организация продвигает идею неформального образования для активистов с акцентом на интерактивном обучении, проведении тренингов и мастер-классов. Здесь Екатерина Борисевич среди других наставников делится секретами успеха.

Отмечу, что конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это своего рода социальный лифт, который позволяет жителям регионов стать частью большой команды управленцев страны.

Окружной полуфинал «Лидеров России» пройдет в Пятигорске с 31 января по третье февраля. Ну, а в суперфинал, который состоится уже в конце марта, выйдут только 300 человек со всей страны. Каждый получит образовательный грант в один миллион рублей и возможность дальнейшего карьерного роста.