Пресс-служба Управления Росгвардии по КБР отмечает юбилей





Пресс-служба Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии сегодня отмечает 5-летие с момента создания.

К этой дате приурочили соревнования среди представителей республиканских СМИ, в которых приняла участие и команда «Вестей». Журналисты на время сменили строгий дресс-код на спортивные костюмы. Эстафета, перетягивание каната, прыжки на скакалке, интеллектуальная игра и даже демонстрация навыков обращения с оружием. Задачи были непростые.

«Борьба была суровой,судьи неподкупны, победила дружба. Хочется на сегодняшний день поблагодарить представителей всех СМИ КБР, потому что на самом деле они всегда нас поддерживают», — отметила Марина Лукожева, руководитель пресс-службы.