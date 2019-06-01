Премия за талант. В Прохладном в преддверии Дня России чествовали одаренных детей — 2019.06.11





В городе эта церемония проходит ежегодно и стала уже традиционной. Награждают ребят за достижения в области точных, естественных, гуманитарных наук, за успехи в искусстве, прикладном и техническом творчестве, за спортивные победы. Почётные грамоты и денежное поощрение в этом году получили 18 выпускников школ и учреждений дополнительного образования. Премия вручается с 1997 года. За это время звания «Ученик года» в Прохладном удостоено более шестисот детей. В мэрии считают, что такое поощрение подрастающего поколения стимулирует молодежь на ещё большие победы в будущем.