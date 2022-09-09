Премьера второго трейлера и основного постера эпической экшн-драмы «Сердце пармы»

Представляем вашему вниманию второй трейлер и основной постер эпической экшн-драмы «Сердце пармы», совместного проекта компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино. Главный герой проходит путь от ребенка, пережившего нападение врага и смерть отца в жестокой бойне, - до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, - до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит Михана перед выбором всей жизни – чувство или долг. В «Сердце пармы» - масштабной экранизации знаменитого романа одного из самых читаемых российских писателей Алексея Иванова снимались Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин.Режиссер проекта - Антон Мегердичев, известный зрителю по блокбастеру «Движение вверх». Во время съемок фильмарассказал, насколько важна для него эта роль: «Меня утвердили в последний момент. Вроде, какой из меня князь? У меня сломан нос, не самая героическая внешность. Решение принималось сложно, но все же меня утвердили. Для меня это важнейшая роль. Бывают роли, в которых ты снимаешься для того, чтобы сыграть потом что-то серьезное, тренируешься или пытаешься раскрыть себя по-новому. Это роль, к которой я уже пришел. Ее надо сделать хорошо. Этот роман читали многие люди, и они ждут высокого результата от фильма».«Весь свой жизненный путь главный герой хотел избежать войны, но обстоятельства, как это часто бывает, делают из него непобедимого воина. Он проходит путь от отрицания до несгибаемости, проходит путь человека и мужчины до конца и остается жив»., высоко оценил экранизацию«Просторный, фактурный, беспощадно красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы. Это яркое кино. Это большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века». Картина «Сердце пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября и обещает стать главным кинособытием года. Дистрибьютором выступает кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).