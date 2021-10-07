Премьера «Седьмой симфонии» состоится в новом сезоне на телеканале «Россия»





Многосерийная историческая драма «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта рассказывает о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей.

О проекте:

Исполнение Седьмой симфонии в переполненном зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года и его трансляция по радио стали и музыкальным символом блокады Ленинграда, и невероятно сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать оркестр и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на войну и погиб на фронте, а кто-то еще продолжал сражаться на передовой.

Режиссер: Александр Котт

В главных ролях: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Виктория Толстоганова, Дарья Коныжева, Лидия Вележева, Тимофей Трибунцев, Борис Смолкин, Игорь Ясулович, Анна Цуканова-Котт, Янина Студилина, Михаил Евланов, Игорь Лепихин, Сергей Барковский, Данил Стеклов, Макар Мозжевилов и другие.

Производство Кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» и «58,5 Продакшн» по заказу телеканала «Россия».