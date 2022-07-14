Премьера первого трейлера картины «Сердце Пармы»

Представляем вашему вниманию первый трейлер эпического экшена «Сердце Пармы», совместного проекта компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино.

«Сердце Пармы» – долгожданная экранизация одноименного романа Алексея Иванова, принесшего писателю славу и многократно переиздававшегося в России и за рубежом. Это масштабная история об управляемых могучими силами судьбах людей и народов, в центре которой – русский князь Михаил и его запретная любовь к юной ведьме-язычнице Тиче.

Главные роли в фильме по сценарию Сергея Бодрова и Ильи Тилькина исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин. Режиссером проекта стал Антон Мегердичев, известный зрителю по блокбастеру «Движение вверх».

Антон Мегердичев, режиссер:

«Сердце Пармы» - уникальный роман. Ничего подобного я не читал и даже сравнить не могу. Мне захотелось снять это кино - большую эпическую драму - так, чтобы в ней была очень сильная линия любви. Любви, которая способна на самопожертвование. Наша героиня Тиче отказывается от бессмертия, от магических даров, отрекается от огромной грозной силы, бушующей в ней, - ради своей любви к князю Михану. Наше кино - большая драма страстей, герои проходят испытания на человечность, верность, дружбу и, конечно, любовь. И мы постарались передать это в каждом кадре, в мощной силе страсти и даже в жестком экшене батальных сцен».

Алексей Иванов, автор романа «Сердце Пармы»:

«Это просторный, фактурный и беспощадно-красивый фильм, наполненный движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Его тайна не в сюжете, а в устройстве самой жизни, когда человеческие драмы нерасторжимо сплетены с характером дикой земли, с волей упрямых богов, с борьбой против неумолимой судьбы. Это яркое кино. Это большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века».

Картина «Сердце Пармы» выйдет в кинотеатрах страны 6 октября и обещает стать главным кинособытием года. Дистрибьютором выступает кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).