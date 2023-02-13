Премьера исторической драмы «Шаляпин» с 13 февраля в 21:20 на телеканале «Россия»

13 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» начинается показ многосерийной исторической драмы «Шаляпин». Новый масштабный проект от создателей кинохитов «Грозный», «София» и «Годунов» посвящен драматичной судьбе легендарного оперного исполнителя Федора Ивановича Шаляпина, ставшего символом национальной культуры на рубеже XIX и ХХ веков. Противоречивое, грозовое время, эпоха, вместившая в себя непримиримый раскол, предчувствие гражданской войны и небывалый взлет русского искусства, покорившего весь мир – вот центральные темы нового многосерийного фильма «Шаляпин». В роли Федора Ивановича Шаляпина – Александр Горбатов. В фильме также снимались Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапник и другие. Режиссер – Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза», «Небеса подождут», «Кровавая барыня»). 1886 год. Казань. Отец (Федор Добронравов) пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного – он мечтает только о музыке и театре… Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте, и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Федора Шаляпина (Александр Горбатов) раскрывается в частной опере – новом проекте мецената Саввы Мамонтова (Владимир Юматов). Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), готовой ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией (Юлия Снигирь). Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит своей жизни без детей, без оперы, без широкой русской песни. И без родины, любовь к которой составляет смысл всей его жизни. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого до боли. Натурные съёмки картины проходили в знаковых исторических местах Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Нижнего Новгорода. Улицы современных мегаполисов на время окунулись в прошлое, превратившись в променады времен Серебряного века. Уникальные съемки проходили на площади перед Большим театром в Москве: в соответствии с отображаемой в сериале эпохой на фасаде одной из главных столичных достопримечательностей была отключена иллюминация. К тому же, благодаря современным технологиям, авторам картины удалось сделать такие кадры Большого театра, которых еще никогда не было в кино. А в Санкт-Петербурге специально для съемок перекрывали улицы, выстраивая целые кварталы, делая фальшфасады, скрывая характерные приметы современности и добавляя афишные тумбы, адресные таблички, вывески, фонари, сани и кареты, полностью соответствующие началу ХХ века. Съемочная группа работала также в интерьерах Большого, Мариинского и Александрийского театров, Государственном академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской, Музее-усадьбе Шаляпина в Москве и Доме-музее Шаляпина в Санкт-Петербурге, Музее-усадьбе И.Е. Репина «Пенаты». Декорации московской квартиры оперного певца были построены на «Ленфильме». Многосерийный фильм «Шаляпин» снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Генеральный спонсор – БАНК ВТБ (ПАО). Не пропустите! Премьера исторической драмы «Шаляпин» с 13 февраля в 21:20 на телеканале «Россия»