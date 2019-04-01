Премьер-министр республики Алий Мусуков провел рабочую встречу с заместителем председателя Юго-Западного банка «Сбербанка» Ириной Ткаченко и управляющим Кабардино-Балкарским отделением Хамидби Урусбиевым — 2019.04.02





Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в финансово-кредитной сфере, участия банка в реализации инвестиционных проектов, поддержки приоритетных отраслей экономики региона, социально-ориентированных направлений, а также малого и среднего предпринимательства. В ходе встречи подписана «дорожная карта» между Правительством КБР и республиканским филиалом коммерческой структуры по развитию безналичных расчетов на территории Кабардино-Балкарии.