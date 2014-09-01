Премьер-министр КБР Алий Мусуков выступил перед депутатами с отчетом о работе правительства в 2020





Ключевая задача – сберечь жизни людей и не допустить тяжелых последствий для экономики… Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков выступил сегодня перед депутатами с отчетом о работе правительства в 20-м году. По его словам, удалось сохранить устойчивость бюджетной системы и выполнить все социальные обязательства перед гражданами. В целом объем помощи жителям республики в период пандемии составил около 17-ти миллиардов рублей. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, а также занятость населения, запустили больше 40 программ. Около полусотни отраслей экономики включили в список наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Для занятых в них снизили налоговые ставки и предоставили иные преференции. Часть льгот действует и сейчас.