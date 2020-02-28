Премьер-министр КБР А.Мусуков провел очередное заседание

Сегодня кабинет министров одобрил изменения в бюджетный прогноз республики на долгосрочный период до 2027-го года. Предложено продлить его до 2040-го. За основу берутся данные социально-экономических прогноза и стратегии развития Кабардино-Балкарии. Сегодня же правительство утвердило правила предоставления денежных выплат малоимущим семьям при рождении или усыновлении ими третьего и последующих детей. В ближайшее время в Кабардино-Балкарии начнется реализация проекта «Социальный навигатор» – это еще один способ взаимодействия с получателями соцуслуг. Изменения внесены в республиканскую программу содействия занятости населения. Предложено внести поправки в республиканский закон об организации проведения капремонта в многоквартирных домах. На заседании также обсудили вопрос, связанный с противодействием терроризму. В числе приоритетных направлений: мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов. По решению Кабмина, 21-го марта в республике пройдет субботник в поддержку ветеранов Великой Отечественной. Вырученные средства направят на социальную поддержку инвалидов и участников войны, а также вдов погибших. Организованы оргкомитеты по подготовке к празднованию в республике 100-летия образования комсомола и проведению десятилетия Детства. В целом на заседании обсудили около двух десятков вопросов.