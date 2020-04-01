Премьер-министр Алий Мусуков в формате видеоконференции провёл заседание Правительства КБР

В повестке — 13 пунктов, в том числе социальные вопросы, связанные с распространением коронавируса. Одним из проектов постановлений регулируются сразу три ключевых момента, касающихся финансов. Это обеспечение мероприятий по профилактике последствий распространения коронавирусной инфекции и всех социально значимых расходов, стопроцентное авансирование по договорам о закупке товаров для государственных нужд, увеличение резервного фонда Правительства. Участники заседания утвердили правила предоставления дотаций из бюджета КБР бюджетам районов и городских округов для оказания дополнительной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с пандемией. Общий объём дотаций составляет 18 млн. рублей. Одобрен проект распоряжения о введении в действие на территории Кабардино-Балкарии специального налогового режима: речь о налоге на профессиональный доход. Министр экономического развития Борис Рахаев уточнил, что на сегодняшний день на такой режим перешли 23 региона страны. С 1 июля право ввести его появляется и у других субъектов России. Федеральным законодательством установлены налоговые ставки: четыре процента от сделок с физическими лицами и шесть процентов от сделок с юридическими. Рассмотрен также проект распоряжения о выделении средств на содержание госпиталей особо опасных инфекций, общежитий для работающих в них сотрудников, питание персонала. Как отметил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, на эти нужды из бюджета республики необходимо выделить более 12 млн. рублей за счёт бюджета КБР. При возникновении потребности планируется поэтапно развернуть ещё более 800 госпитальных коек, в том числе 93 реанимационных.