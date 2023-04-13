Преимущества металлической банковской карты

Металлические банковские карты приятны на ощупь и гладки в руке, и часто привлекают внимание, когда используются для совершения покупки. Но есть ли что-то стоящее за дизайном? Для некоторых потребителей да. Как правило, металлическая банковская карта
, предлагает премиальные преимущества в дополнение к их современному виду.
Что такое металлическая банковская карта?
Металлические банковские карты обычно изготавливаются из нержавеющей стали или титана и часто могут похвастаться престижными программами льгот и вознаграждений. Функционально они ничем не отличаются от обычных банковских карт, но их вес и внешний вид выделяют их среди традиционных карточных тарифов.
Как черная банковская карта в прошлом, металлические карты были эксклюзивными и доступны только для избранных клиентов с банковскими пакетами премиум-класса. Но сегодня некоторые карты премиум-класса сделаны из металла. Есть даже предоплаченные карты, которые можно обновить до металлической версии за определенную плату в рамках ограниченного предложения.
Как выбрать металлическую карту?
Чтобы найти оптимальную карту для вашего финансового профиля, сравните следующие характеристики:
- приветственный бонус: при регистрации вы можете получить значительный приветственный бонус в виде бонусных баллов или кэшбэка, поэтому сравните приветственные предложения, прежде чем подавать заявку;
- программа вознаграждений: металлические карты часто поставляются с какой-либо программой вознаграждений, будь то баллы, заработанные за повседневные расходы, или мили за поездки с популярными авиаперевозчиками;
- годовая плата:более высокая годовая плата может означать более крупные и лучшие привилегии, но вам нужно будет решить, оправданы ли дополнительные расходы;
- критерии приемлемости:металлические карты часто имеют более высокие требования к годовому доходу и кредитному рейтингу, чем традиционные карты;
- процентная ставка: все кредитные карты взимают проценты, но не все карты имеют одинаковую ставку.Процентная ставка по вашей металлической карте повлияет на размер вашей задолженности по непогашенным остаткам, поэтому внимательно изучите свои варианты.
Стоит ли покупать металлические кредитные карты?
Это зависит от вашего образа жизни и привычек расходов. Металлические карты, как правило, имеют более высокие ежегодные сборы, но они также могут предлагать премиальные привилегии. Хотя металлическая карта может показаться гибкой, вы не должны выбирать карту в зависимости от материалов, из которых она сделана. Прежде чем решить, какая карта подходит именно вам, всегда ознакомьтесь с приветственным бонусом, коэффициентом заработка, преимуществами и годовой комиссией.
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