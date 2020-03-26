Преференции для фермерских хозяйств

В Минсельхозе России предлагают снизить стоимость электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. Свои идеи аграрное ведомство страны направило в Минэнерго. Расценки рекомендуют уравнять с тарифами для населения. Сейчас же в небольших хозяйствах платят в разы больше. Речь идет о сельхозпроизводителях, у которых годовой доход не превышает 120-ти миллионов рублей. Именно для них предлагают ввести сниженный тариф при оплате электричества. Положительное решение вопроса будет актуальным и для Кабардино-Балкарии: в республике – около 4000 фермерских хозяйств и 40 сельскохозяйственных кооперативов.