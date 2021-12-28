Представители судебной власти КБР приняли участие в акции «Елка желаний»

В Кабардино-Балкарии продолжают выполнять новогодние пожелания детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. В «марафоне добра» участвовали и представители судебной власти. Телефоны – наиболее популярная просьба со стороны детей. В списке также наушники, колонки, велосипед, кроссовки, кукла и даже карликовая собака. Акцию «Елка желаний» в Кабардино-Балкарии проводят третий год подряд. Посильный вклад вносят представители различных ветвей власти и общественники. Связаться с авторами писем помогут волонтеры. Все детские пожелания, которые разместили на дереве в Доме правительства, обещают исполнить до наступления Нового года.