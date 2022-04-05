home
Главная
>
Новости
>
Представители Союза женщин Кабардино-Балкарии привезли детям из ДНР сладкие подарки

Представители Союза женщин Кабардино-Балкарии привезли детям из ДНР сладкие подарки

05.04.2022 | 22:26
Подарки – детям из Донецкой народной республики – привезли сегодня представители республиканского Союза женщин. Ребята находятся сейчас в Нальчике в социально-реабилитационном центре «Радуга». Группа юных жителей города Макеевки прибыла в Кабардино-Балкарию накануне. Всего их 35 человек. Ребят сопровождают педагоги. Гости поправят в центре свое здоровье, побывают в новых для них местах, зарядятся положительными эмоциями. Союз женщин Кабардино-Балкарии передал детям из Макеевки наборы со сладостями. Общение прошло в теплой неформальной обстановке.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных