Представители Союза женщин Кабардино-Балкарии привезли детям из ДНР сладкие подарки

Подарки – детям из Донецкой народной республики – привезли сегодня представители республиканского Союза женщин. Ребята находятся сейчас в Нальчике в социально-реабилитационном центре «Радуга». Группа юных жителей города Макеевки прибыла в Кабардино-Балкарию накануне. Всего их 35 человек. Ребят сопровождают педагоги. Гости поправят в центре свое здоровье, побывают в новых для них местах, зарядятся положительными эмоциями. Союз женщин Кабардино-Балкарии передал детям из Макеевки наборы со сладостями. Общение прошло в теплой неформальной обстановке.