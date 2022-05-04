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Представители Службы судебных приставов навестили ветерана Великой Отечественной Максима Ожереда

Представители Службы судебных приставов навестили ветерана Великой Отечественной Максима Ожереда

04.05.2022 | 22:24
В преддверии Дня Победы… Сегодня представители Службы судебных приставов навестили ветерана Великой Отечественной Максима Ожереда. Родился он в 1919-м в крестьянской семье. Окончил гидрометеорологический техникум. В 40-м году отучился на военно-морской базе и был призван служить во флоте. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, воевал в Ростовской области и в Крыму, освобождал от фашистов Прибалтику, Польшу, Германию, Чехословакию, Австрию. За мужество и героизм Максим Ожеред награжден орденом Красной Звезды и медалями. После войны работал начальником метеостанций в разных уголках страны. Почти 30 лет возглавлял гидрометеобюро Кабардино-Балкарии. Судебные приставы поблагодарили ветерана за воинский и трудовой подвиг и мирное небо над головой.
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