В преддверии Дня Победы… Сегодня представители Службы судебных приставов навестили ветерана Великой Отечественной Максима Ожереда. Родился он в 1919-м в крестьянской семье. Окончил гидрометеорологический техникум. В 40-м году отучился на военно-морской базе и был призван служить во флоте. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, воевал в Ростовской области и в Крыму, освобождал от фашистов Прибалтику, Польшу, Германию, Чехословакию, Австрию. За мужество и героизм Максим Ожеред награжден орденом Красной Звезды и медалями. После войны работал начальником метеостанций в разных уголках страны. Почти 30 лет возглавлял гидрометеобюро Кабардино-Балкарии. Судебные приставы поблагодарили ветерана за воинский и трудовой подвиг и мирное небо над головой.