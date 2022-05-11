Представители системы здравоохранения КБР почтили память медиков – участников Великой Отечественной

Представители системы здравоохранения Кабардино-Балкарии почтили память медиков – участников Великой Отечественной. Церемонию провели на территории первой горбольницы Нальчика. Здесь установлен памятник медицинским работникам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной. Его воздвигли около сорока лет назад на средства врачей и медсестер. Память воинов, погибших на фронтах в 40-е, почтили и ветераны спорта. Они возложили цветы к Вечному огню в Нальчике. С Днем Победы собравшихся поздравил руководитель профильной республиканской общественной организации Владимир Уянаев. Прозвучали слова благодарности в адрес тех, кто освободил страну от фашизма.