Представители республиканского главка МЧС вместе со специалистами Высокогорного геофизического института обследовали селевой бассейн реки Герхожан – су — 2019.08.05

Они оценили изменения в рУсловой зоне и состояние склонов. Высокие температуры и частые дожди могут спровоцировать паводки, сходы селей и оползней – а это прямая угроза для горных населенных пунктов. Поэтому ситуацию держат под особым контролем. Во время обследования провели визуальный осмотр опасных участков, сделали фотографии, установили параметры изменений.