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Представители Президента России провели прием граждан Кабардино-Балкарии

Представители Президента России провели прием граждан Кабардино-Балкарии

21.06.2022 | 22:38
14 школа Майского. Именно ее ближайшее будущее стало предметом обсуждения заместителя полпреда президента России в СКФО Андрея Шабалина с жителями города. Зданию больше полувека, строили его как детский сад, после переоборудовали в общеобразовательное учреждение. Кабинеты не рассчитаны на большое количество детей и к тому же требуют ремонта. Строительство новой школы в Майском уже запланировали, сообщил первый вице-премьер Муаед Кунижев. Новое учебное заведение рассчитано на 330 мест и будет полностью соответствовать современным требованиям. В Нальчике Андрей Шабалин посетил микрорайон “Восточный”. Сейчас здесь активно строят новое жилье. К заместителю полпреда обратилась Радина Шогенова. Говорила о том, что территория нуждается в качественных системах водоснабжения и водоотведения. Глава Минстроя Алим Бербеков подчеркнул: работы по созданию объектов инфраструктуры уже начались: специалисты прокладывают водопроводные и канализационные трубы. Встречу с гражданами заместитель полпреда провел и в приемной президента России в Кабардино-Балкарии. К Александру Шабалинe обратились два жителя. Приняты положительные решения по вопросам социального характера. Им окажут соответствующую поддержку.    
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