Представители Общественных палат муниципалитетов КБР будут следить за ходом выборов в Госдуму

Представители Общественных палат муниципалитетов КБР будут следить за ходом выборов в Госдуму восьмого созыва. Соглашения об этом подписали сегодня с Общественной палатой региона. Выборы нижнюю палату российского парламента пройдут в Единый день голосования 19-го сентября. А вот обучать наблюдателей начнут уже в мае. Будет их 700 – из Нальчика, Баксана, Прохладного и всех районов республики. Общественники должны следить не только за процессом голосования, но и за подсчетом бюллетеней и подведением итогов выборов. По словам председателя Общественной палаты КБР Хазратали Бердова, благодаря такому сотрудничеству, голосование по поправкам в Конституцию России летом минувшего года прошло в Кабардино-Балкарии без нарушений.