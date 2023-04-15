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Представители Общественной палаты КБР и регионального УФАС заключили соглашение о сотрудничестве

Представители Общественной палаты КБР и регионального УФАС заключили соглашение о сотрудничестве

15.04.2023 | 10:24
Обменяться опытом, наметить планы, обсудить новшества в работе Федеральной антимонопольной службы… Такие задачи ставили перед собой участники семинара-совещания. Прямой диалог с представителями гражданского общества – одна из ключевых задач в работе службы, подчеркнули на встрече. В Нальчике собрались представители Общественных советов при подразделениях Антимонопольной службы в регионах Северного Кавказа. В таком масштабе форум проходит впервые. Приветствуя участников, первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарии Сергей Говоров выразил надежду, что республика еще не раз станет площадкой для организации таких встреч. В рамках форума заключено соглашение о сотрудничестве: подписи на документе поставили представители Общественной палаты Кабардино-Балкарии и регионального управления Антимонопольной службы. За вклад в защиту конкуренции и свободы предпринимательства лучшим сотрудникам регионального управления службы вручили ведомственные награды.   https://t.me/vestikbr
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