Представители нальчикского Совета ветеранов поздравили участника ВОВ Василия Пацюра с 95-летним юбилеем

Участник Великой Отечественной нальчанин Василий Пацюра отметил 95-летний юбилей. «Солдата Победы» навестили представители нальчикского Совета ветеранов. Они передали поздравления с днем рождения от руководителей страны, республики и города, а также вручили подарки. Василий Пацюра ушел сражаться с фашизмом в 44-м. Попал в артиллерийские войска. Победу встретил в Румынии. У ветерана есть почетные боевые награды. А вот ордена Ленина был удостоен уже в мирное время – за трудовые заслуги. Фронтовик награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», медалью Жукова.