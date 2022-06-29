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Представители Минтранса КБР приняли в эксплуатацию отремонтированную трассу в Прохладненском районе

Представители Минтранса КБР приняли в эксплуатацию отремонтированную трассу в Прохладненском районе

29.06.2022 | 19:39
  Трасса, соединяющая Алтуд и Янтарное. Этот участок давно ждал ремонта. Трещины, выбоины, ямы… Все это мешало нормальному движению автомашин. В марте этого года объект начали восстанавливать по профильному нацпроекту. Подрядчики обновили больше 4 километров полотна. Качество проверяли представители министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Внимание обращали на протяженность, ширину проезжей части, плотность асфальтобетонного покрытия, поперечные уклоны трассы. Преимущества новой дороги сельские жители уже оценили. С начала года по нацпроекту “Безопасные и качественные дороги” в республике привели в порядок свыше 50 км трасс, отмечают в профильном министерстве. В их числе участки в селениях Кахун и Герменчик, Старый Черек и Жемтала, Псыншоко и Красноармейское… Обустроены линии наружного освещения от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов. В целом в 2022-м в надлежащее состояние приведут около 100 км региональных дорог.   https://t.me/vestikbr
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