home
Главная
>
Новости
>
Представители Минтранса КБР приняли в эксплуатацию отремонтированную трассу в Анзорее

Представители Минтранса КБР приняли в эксплуатацию отремонтированную трассу в Анзорее

27.07.2022 | 15:49
Дорогу в Анзорее ремонтировали четыре месяца. Сделать за это время успели немало. В первую очередь, обновили полотно на шести километрах. Реконструировали два участка. Первый проходит по ул.Шинахова и Ленина, а второй – по Степной через мост в сторону Второго Лескена. Специалисты создали на проезжей части новое двуслойное асфальтобетонное покрытие, а также укрепили обочины и заменили дорожные знаки. Качество работ проверили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства. Внимание обращали на протяженность и ширину проезжей части, плотность покрытия, поперечные уклоны. Магистраль в Анзорее должны были отремонтировать к середине августа, но справились раньше. Дорожные работы этого года также завершили в Урванском, Прохладненском и Черекском районах. В населенных пунктах в общей сложности обновили 55 километров трасс. А на 17 километрах установили новые фонари – в Псыхурее, Плановском, а также от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов. В настоящий момент активно ведутся работы в Чегемском, Лескенском, Баксанском, Терском и Эльбрусском муниципальных районах, а также в г.о. Нальчик, где по нацпроекту ремонтируются центральные улицы Кабардинская и Шогенцукова. На стадии завершения работы в Зольском районе - до конца месяца дорожники планируют ввести в эксплуатацию два объекта. Одна из дорог связывает Сармаково, Совхозное и Зольское, другая – Батех и Псынадаху. Строители заменили покрытие проезжей части и тротуаров. Сейчас укрепляют обочины и съезды, а также ремонтируют мост через Мокрую Золку. Всего же в 22-м году в Кабардино-Балкарии в нормативное состояние намерены привести больше ста километров региональных транспортных артерий. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных