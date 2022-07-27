Представители Минтранса КБР приняли в эксплуатацию отремонтированную трассу в Анзорее

Дорогу в Анзорее ремонтировали четыре месяца. Сделать за это время успели немало. В первую очередь, обновили полотно на шести километрах. Реконструировали два участка. Первый проходит по ул.Шинахова и Ленина, а второй – по Степной через мост в сторону Второго Лескена.
Специалисты создали на проезжей части новое двуслойное асфальтобетонное покрытие, а также укрепили обочины и заменили дорожные знаки.
Качество работ проверили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства. Внимание обращали на протяженность и ширину проезжей части, плотность покрытия, поперечные уклоны.
Магистраль в Анзорее должны были отремонтировать к середине августа, но справились раньше. Дорожные работы этого года также завершили в Урванском, Прохладненском и Черекском районах. В населенных пунктах в общей сложности обновили 55 километров трасс. А на 17 километрах установили новые фонари – в Псыхурее, Плановском, а также от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов.
В настоящий момент активно ведутся работы в Чегемском, Лескенском, Баксанском, Терском и Эльбрусском муниципальных районах, а также в г.о. Нальчик, где по нацпроекту ремонтируются центральные улицы Кабардинская и Шогенцукова. На стадии завершения работы в Зольском районе - до конца месяца дорожники планируют ввести в эксплуатацию два объекта.
Одна из дорог связывает Сармаково, Совхозное и Зольское, другая – Батех и Псынадаху. Строители заменили покрытие проезжей части и тротуаров. Сейчас укрепляют обочины и съезды, а также ремонтируют мост через Мокрую Золку. Всего же в 22-м году в Кабардино-Балкарии в нормативное состояние намерены привести больше ста километров региональных транспортных артерий.
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