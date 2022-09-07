Представители Минтранса КБР приняли в эксплуатацию дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта

Эта дорога в Куба-Табе одна из главных. Ее протяженность – примерно 6 километров. Трассу поддерживали в надлежащем состоянии, но капитального не ремонтировали больше 20 лет. К масштабной реконструкции приступили в начале марта – поменяли асфальтное покрытие, установили бордюры, установили дорожные знаки и ограждения... Представители Минтранса посетили и Псыншоко. Здесь также восстановили одну из центральных дорог. Она также нуждалась в ремонте. Общая протяженность участка – больше 2 километров. Работать подрядчики начали в марте, справились за 4 месяца. Капитально ремонтом жители села остались довольны. Своими эмоциями делятся и жители села Благовещенка. Здесь автотрассу протяженностью больше 10 километров отремонтировали с опережением графика. Для местных жителей эта дорога одна из наиболее важных – именно здесь располагаются практически все социальные объекты: Дом культуры, школа, детский садик, амбулатория… Двухслойное асфальтобетонное покрытие, дорожные бортовые камни, новые тротуары… Это уже обновленная улица Ленина в Майском. Общая протяженность объекта – больше 2 километра. Качество работ представители Минтранса оценили и в Тереке. Здесь также провели капитальный ремонт центральной улицы. Участок длиной примерно три с половиной километра. Помимо дорожных работ здесь проложили новую ливневую канализацию, заменили освещение, обновили остановки. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и за счет выделенных субсидии из регионального дорожного фонда Кабардино-Балкарии. По словам специалистов, данные участки смогут прослужить долгие годы. Подрядчикам вручали грамоты и благодарности райадминистраций.