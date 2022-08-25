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Представители Министерства молодежи побывали в санатории “Радуга”

Представители Министерства молодежи побывали в санатории “Радуга”

25.08.2022 | 13:47
В социально-реабилитационном центре “Радуга” побывала солидная делегация – представители Минмолодежи, артисты и волонтеры. Они привезли сладости, а главное – рюкзаки с канцелярскими принадлежностями, которые совсем скоро пригодятся в учебе. Такие наборы сформировали в ходе благотворительной акции “Собери ребенка в школу”. Длилась она в Кабардино-Балкарии почти месяц. В городах и районах работали точки сбора канцтоваров и пожертвований. Цель акции – подарить школьные принадлежности тем, кому особенно необходимы забота и внимание. После торжественной части провели совместное занятие, направленное на создание крепких дружеских связей между участниками. Дети и их наставники выполняли различные задания и участвовали в играх. Школьные принадлежности получили больше 50 детей из Скадовского района, которые одновременно пребывают в трех лечебно-оздоровительных учреждениях курорта “Нальчик”. Завершилась встреча с гостями созданием совместного фото на память.
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