Представители КБР участвуют в форуме «Малая Родина – сила России» в Москве

Форум собрал больше семи с половиной тысяч участников. Среди них – полсотни делегатов от нашей республики. Это главы администраций городов и районов, их заместители, начальники отделов.
В основной программе – стратегические сессии, круглые столы и дискуссии, в которых участвуют представители федеральных министерств, бизнесмены и общественники. Обсуждают в частности вопросы управления территориями и сохранения традиционных ценностей.
Запланированы культурная программа и экскурсии. В рамках форума «Малая Родина – сила России» проведут церемонию вручения первой всероссийской муниципальной премии «Служение».
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