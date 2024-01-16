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Представители КБР участвуют в форуме «Малая Родина – сила России» в Москве

Представители КБР участвуют в форуме «Малая Родина – сила России» в Москве

16.01.2024 | 16:53
Форум собрал больше семи с половиной тысяч участников. Среди них – полсотни делегатов от нашей республики. Это главы администраций городов и районов, их заместители, начальники отделов. В основной программе – стратегические сессии, круглые столы и дискуссии, в которых участвуют представители федеральных министерств, бизнесмены и общественники. Обсуждают в частности вопросы управления территориями и сохранения традиционных ценностей. Запланированы культурная программа и экскурсии. В рамках форума «Малая Родина – сила России» проведут церемонию вручения первой всероссийской муниципальной премии «Служение».   https://t.me/vestikbr
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