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Представители Кабардино-Балкарии приняли участие в общероссийском форуме «Деловой России»

Представители Кабардино-Балкарии приняли участие в общероссийском форуме «Деловой России»

04.02.2022 | 12:05
  Накануне состоялся форум Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» с участием президента России Владимира Путина. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение о проведении форума в гибридном формате. Посредством видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства КБР Сергей Говоров, заместитель министра экономического развития КБР Ольга Белецкая, сопредседатели регионального отделения ООО «Деловая Россия» Алексей Войтов и Бетал Ивазов. С приветственным словом к участникам форума обратился Президент России Владимир Путин. Он поздравил собравшихся с 20-летием общественной организации, отметил ее важную роль в деле объединения среднего активно развивающегося несырьевого бизнеса практически во всех отраслях отечественной экономики. «Знаю, что в центре внимания «Деловой России» находится улучшение условий для ведения бизнеса и запуска новых предпринимательских инициатив, для создания современных рабочих мест, производств. Уверен, у вас есть конкретные предложения по всем этим темам, основанные на реальной практике, рассчитываю, что по итогам нашей сегодняшней встречи тоже будут приняты определённые эффективные решения, важные для всех российских предпринимателей», - отметил глава государства. Далее на форуме обсуждались вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования.
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