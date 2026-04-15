Представители исполнительных органов власти КБР участвуют в тренинге «Эффективные коммуникации»

Эффективные коммуникации… Тренинг для представителей исполнительных органов власти под таким названием проходит в Кабардино-Балкарии.
Тренинг «Эффективные коммуникации» в Кабардино-Балкарии организовал корпоративный университет «Эльбрус» по поручению Главы республики Казбека Кокова. Проводят его для представителей органов исполнительной власти. В первый день пригласили министров и их заместителей.
Главная цель встречи – помочь управленцам освоить современные инструменты эффективного взаимодействия как для публичных выступлений, так и для ежедневной работы в команде. Участники изучали методики, которые помогают уверенно вести диалог, удерживать внимание аудитории и грамотно выстраивать коммуникацию на всех уровнях. Особое внимание уделили роли эмоционального интеллекта.
Слушатели отрабатывали навыки самопрезентации и проверяли себя в условиях стресс‑интервью. Лекторы объясняли, как правильно распознавать эмоции собеседника и адаптировать стиль общения, чтобы добиться наибольшего взаимопонимания. Выстраивать коммуникацию рекомендовали, исходя из задач выступления и выбранного формата взаимодействия. Тренинг рассчитан на два дня. Сегодня в повышении коммуникативных навыков помогают сотрудникам городских, сельских и районных администраций.
https://t.me/vestikbr