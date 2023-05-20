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Представители ГИБДД провели для школьников Нальчика урок по правилам дорожного движения

Представители ГИБДД провели для школьников Нальчика урок по правилам дорожного движения

20.05.2023 | 09:16
Рекомендации руководителя управления Дмитрий Сухорученковыслушали больше сотни юных пешеходов четвертой гимназии. Он напомнил, как ориентироваться в дорожной среде и переходить проезжую часть, а также призвал детей пользоваться ремнями безопасности в машинах. Свою часть лекции провела сотрудник ГИБДД Алла Моторова. Она объяснила, как избежать аварийных ситуаций. В частности, на дороге следует положить телефон в карман, снять наушники и капюшон, чтобы ничто не отвлекало от поставленной задачи. Детям передали памятки по правилам безопасности для пешеходов и водителей, световозвращающие брелоки, а также письма для родителей рекомендательного характера.   https://t.me/vestikbr
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