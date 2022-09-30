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Представители фонда “Новая высота” собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Представители фонда “Новая высота” собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса

30.09.2022 | 16:06
Фабрика Воентекстильпром. За короткий срок здесь дополнительно изготовили тысячу комплектов термобелья. Сегодня вещи забрали представители военно-патриотического фонда “Новая высота”. Молодые люди собирают груз для бойцов из Кабардино-Балкарии, которые находятся в зоне специальной военной операции. Груз отправят уже в понедельник. Собирают также предметы первой необходимости и медикаменты. В зоне СВО сейчас работают специалисты Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф. Они регулярно проводят групповые занятия с военнослужащими, показывают, как оказать доврачебную помощь, помочь эвакуировать пострадавшего. Гуманитарную помощь собирают и для жителей Донбасса. Пункты приема открыты в Нальчике, Баксанском и Зольском районах. Передать продукты, одежду, предметы первой необходимости может каждый. На сайте “Новой высоты” указаны контакты координаторов сбора.   https://t.me/vestikbr
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