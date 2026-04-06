Представители движения детей и молодежи провели в Нальчике «День Первых»

06.04.2026 | 13:20
Один день – десятки открытий… В Нальчике представители регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи провели «День Первых». Говорили об истории создания движения, его ценностях и направлениях работы. Живое общение, яркие эмоции и неподдельный интерес… Программу для участников «День Первых» подготовили насыщенную. Своей целью ставили – познакомить как можно больше юных жителей республики их родителей с деятельностью Движения, показать реальные проекты и дать каждому возможность стать частью большой и дружной команды. В рамках программы организовали тематические «открытые площадки», на которых каждый мог подробно познакомиться с ключевыми проектами и направлениями «Движения Первых». Посетителям рассказывали о волонтерских инициативах и экологических акциях, помогали прикоснуться к культурным и творческим инициативам. Здесь же беседы с подростками проводили наставники, а активисты показывали ребятам, как погрузиться в мир науки, технологий и инноваций. Гостем площадки также стала городская библиотека на Пушкина. Сотрудники вместе с Первыми подготовили книжную выставку «Мы разные, мы вместе». Посвятили ее Году единства народов России. «День Первых» – не разовое событие, подчеркнули организаторы. Такие встречи намерены проводить и впредь не только в Нальчике, но и в других городах и районах республики.   https://t.me/vestikbr
