Представители ДУМ КБР посетили детей из Макеевки, отдыхающих в реабилитационном центре «Радуга»

Представители Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии отправились сегодня в Республиканский социально-реабилитационный центр «Радуга», чтобы навестить воспитанников. Здесь находятся в основном дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также сироты и ребята с серьезными ограничениями по здоровью. В конце апреля в «Радугу» прибыла вторая группа детей из Донецкой народной республики. В целом на сегодня в центре 240 отдыхающих. Сотрудники ДУМ привезли им сладости в честь праздника Ураза-байрам.