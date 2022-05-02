home
Главная
>
Новости
>
Представители ДУМ КБР посетили детей из Макеевки, отдыхающих в реабилитационном центре «Радуга»

Представители ДУМ КБР посетили детей из Макеевки, отдыхающих в реабилитационном центре «Радуга»

02.05.2022 | 18:27
Представители Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии отправились сегодня в Республиканский социально-реабилитационный центр «Радуга», чтобы навестить воспитанников. Здесь находятся в основном дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также сироты и ребята с серьезными ограничениями по здоровью. В конце апреля в «Радугу» прибыла вторая группа детей из Донецкой народной республики. В целом на сегодня в центре 240 отдыхающих. Сотрудники ДУМ привезли им сладости в честь праздника Ураза-байрам.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных