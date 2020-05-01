Представители духовенства призвали жителей КБР соблюдать режим самоизоляции

Ситуация с распространением коронавируса на территории Кабардино-Балкарии остается серьезной. Ежедневно число заболевших превышает 70 человек. Медики настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать режим самоизоляции. С такой же просьбой к жителям республики обратились и представители духовенства.

— Уважаемые братья и сестры, давайте будем сидеть дома, давайте будем прислушиваться к руководству республики, к людям, которые компетентны, которые просят нас сегодня оставаться дома для нашей же безопасности. Хотел призвать людей сегодня все-таки воздержаться от массовых скоплений, если по необходимости где-то собираемся, соблюдать меры предосторожности: не обниматься, держать дистанцию, не толпиться, чтобы не передавать друг другу эту заразу, эту инфекцию. И иметь терпение. Скажу здесь словами пророка Мухаммеда, который сказал, что терпение является половиной веры, — подчеркнул председатель Духовного управления мусульман КБР Хазраталий Дзасежев.

— В эти пасхальные дни мы всегда возносим молитвы о родных и близких, о всех тех, с кем разделяем всю свою жизнь. Но сегодня к нам обращаются люди, которые возложили на себя груз ответственности и подвиг борьбы с распространением эпидемии. И просят они нас оставаться дома. В своих келейных и домашних молитвах, оставаясь верными друг другу, помолимся, чтобы Господь укрепил наших врачей силой духа, даровал мудрость на поиск путей преодоления этого недуга, и возожжём свои лампады к Господу о даровании всем нам мира и благоденствия, — призвал верующих благочинный Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ Валентин Бобылев.