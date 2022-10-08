Представители чувашской диаспоры встретились со студентами КБГУ

6 октября 2022 года в рамках Года культурного наследия народов России в КБГУ стартовал масштабный проект «Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей», который посвящен знакомству с культурой и традициями народов, населяющих Кабардино-Балкарию, сообщает пресс-служба КБГУ. По словам специалиста Центра балкарской культуры КБГУ Светланы Тюбеевой, эти строки из стихотворения Кайсына Кулиева лучше всего выражают идею, легшую в основу проекта: «Мы будем приглашать представителей различных диаспор, проживающих на территории КБР, а также студентов-иностранцев, чтобы они рассказывали о своем народе, традициях, обычаях. Потому что дружба с людьми разных национальностей дает нам необходимые знания и бесценный опыт, способствует возникновению чувства уважения ко всем без исключения людям. А доброжелательность и любовь к окружающим делают нашу жизнь счастливой и увлекательной». Первыми, кто посетил Центр балкарской культуры им. К.С. Отарова КБГУ, где собрались студенты-интернационалисты по духу, стали представители национально-культурного чувашского центра «Нарспи»: его руководитель, общественный деятель, подполковник в отставке Алена Чернова, руководитель чувашской диаспоры Марина Устинова, представитель общественного движения «Надежда России» Лилия Кудаева. Об истории создания национально-культурного чувашского центра в КБР рассказала его организатор и идейный вдохновитель Алена Чернова: «Мысль объединить чувашей, проживающих в Кабардино-Балкарии, возникла у меня, чувашки по национальности, во время последней переписи населения. При Фонде культуры КБР им. В.Х. Ворокова уже работают 12 национальных культурных центров, объединяющих жителей республики разных национальностей. Я начала искать среди жителей республики соотечественников и сразу нашлось несколько человек. Мы провели организационное собрание, на котором приняли решение о создании НКЦ «Нарспи», это имя героини чувашского эпоса. Кстати, по данным последней переписи населения в Кабардино-Балкарии проживают 63 чуваша. А в мире нас 1,5 млн.». Алена Чернова рассказала студентам об истории чувашского народа, обычаях, государственных символах. В ее семье и сегодня чтят чувашские традиции, готовят традиционные блюда, хранят национальный костюм с вышивкой. «В чувашском языке каждый орнамент что-то означает. На салфетках, головных уборах – вышивки. Эту рунопись можно читать: на традиционных старинных платьях по вышивке можно узнать, какого рода, откуда девушка, богатая или бедная, ее социальный статус», – сообщила Алена Чернова. Марина Устинова поблагодарила студентов КБГУ за проявленный интерес к культуре чувашского народа. «Сейчас всем нелегко, поэтому мы должны уважать и ценить представителей любой национальности», – сказала руководитель чувашской диаспоры. В заключение встречи Лилия Кудаева прочла собственное стихотворение, написанное к 100-летию нашей многонациональной Кабардино-Балкарии, которое так и называется «Кабардино-Балкария – край мой родной». Студенты поблагодарили гостей за интересный, познавательный диалог.