Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Представители администрации Нальчика приняли участие в акции «Елка желаний»

Представители администрации Нальчика приняли участие в акции «Елка желаний»

21.12.2023 | 22:00
Напомним, дерево с записками от ребят установлено в Доме правительства. Свои мечтания на открытках описали воспитанники интернатов, ребята, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Это жители Кабардино-Балкарии и подшефных территорий. Также возможность указать свои пожелания в связи с Новым годом получили дети участников СВО. Исполняют мечтания представители органов власти, муниципалитетов, предприятий и организаций. Сотрудники администрации столицы республики во главе с ее руководителем Таймуразом Ахоховым каждый год участвуют в этом благотворительном проекте… Мэр Нальчика отметил, что пожелания детей обязательно будут исполнены.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных