Представители администрации Нальчика приняли участие в акции «Елка желаний»

Напомним, дерево с записками от ребят установлено в Доме правительства.
Свои мечтания на открытках описали воспитанники интернатов, ребята, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Это жители Кабардино-Балкарии и подшефных территорий. Также возможность указать свои пожелания в связи с Новым годом получили дети участников СВО. Исполняют мечтания представители органов власти, муниципалитетов, предприятий и организаций.
Сотрудники администрации столицы республики во главе с ее руководителем Таймуразом Ахоховым каждый год участвуют в этом благотворительном проекте… Мэр Нальчика отметил, что пожелания детей обязательно будут исполнены.
