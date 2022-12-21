Представители администрации Нальчика и школ Чегемского района присоединились к акции “Елка желаний”

В Кабардино-Балкарии продолжают исполнять детские мечты… “Елку желаний” в Доме правительства посетили представители администрации Нальчика и директора школ Чегемского района.
Они сняли с дерева десятки писем, чтобы исполнить просьбы ребят. А в этом году на елке развесили около тысячи пожеланий воспитанников интернатов, детей из многодетных семей, без попечения родителей и с ограничениями по здоровью.
Совсем скоро благотворители отправят им долгожданные подарки. Акция “Елка желаний” традиционная, проводят ее с 18-го года по инициативе президента России.
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