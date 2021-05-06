Представители администрации Майского района поздравили ветерана Василия Дегтяренко





В эти дни ветераны Великой Отечественной получают поздравления. Им адресуют слова благодарности за беспримерный подвиг. В Майском представители районной администрации пришли к Василию Дегтяренко. Фронтовика ознакомили с поздравительным адресом от Главы Кабардино-Балкарии. Участник освобождения Белоруссии и взятия Берлина принимал гостей в бодром расположении духа. Ветерану Великой Отечественной Василию Дегтяренко в июне исполнится 95. Несмотря на солидный возраст, «солдат Победы» ведет домашнее хозяйство, а в свободное время рассказывает молодежи о войне.