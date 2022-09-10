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Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поздравила Кабардино-Балкарию с Днем государственности

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поздравила Кабардино-Балкарию с Днем государственности

10.09.2022 | 13:16

Главе Кабардино-Балкарской Республики К.В. КОКОВУ

Председателю Парламента Кабардино-Балкарской Республики Т.Б. ЕГОРОВОЙ

Уважаемый Казбек Валерьевич!

Уважаемая Татьяна Борисовна!

Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем государственности Кабардино-Балкарской Республики.

Кабардино-Балкарская Республика обладает уникальными природными богатствами и выдающимся историко-культурным наследием. Значительный рекреационный потенциал республики и отвечающая высоким международным требованиям инфраструктура, способствуют развитию туризма как перспективного направления специализации региона. Гостеприимство и самобытность жителей Кабардино-Балкарии привлекают многочисленных гостей, которые навсегда влюбляются в этот горный край.

В настоящее время в субъекте Российской Федерации активно наращиваются производственные мощности, внедряются инновации в системообразующих отраслях промышленности и сельского хозяйства, реализуются комплексные проекты.

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики уделяют большое внимание улучшению качества жизни людей, решению приоритетных социально-экономических задач, совершенствованию механизмов поддержки предпринимательских инициатив.

Уверена, что жители республики и в дальнейшем будут всемерно способствовать укреплению и процветанию Отечества.

Желаю новых свершений, мира и добра.

В.И. МАТВИЕНКО

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