Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поздравила Кабардино-Балкарию с Днем государственности

Главе Кабардино-Балкарской Республики К.В. КОКОВУ
Председателю Парламента Кабардино-Балкарской Республики Т.Б. ЕГОРОВОЙ
Уважаемый Казбек Валерьевич!
Уважаемая Татьяна Борисовна!
Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем государственности Кабардино-Балкарской Республики.
Кабардино-Балкарская Республика обладает уникальными природными богатствами и выдающимся историко-культурным наследием. Значительный рекреационный потенциал республики и отвечающая высоким международным требованиям инфраструктура, способствуют развитию туризма как перспективного направления специализации региона. Гостеприимство и самобытность жителей Кабардино-Балкарии привлекают многочисленных гостей, которые навсегда влюбляются в этот горный край.
В настоящее время в субъекте Российской Федерации активно наращиваются производственные мощности, внедряются инновации в системообразующих отраслях промышленности и сельского хозяйства, реализуются комплексные проекты.
Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики уделяют большое внимание улучшению качества жизни людей, решению приоритетных социально-экономических задач, совершенствованию механизмов поддержки предпринимательских инициатив.
Уверена, что жители республики и в дальнейшем будут всемерно способствовать укреплению и процветанию Отечества.
Желаю новых свершений, мира и добра.
В.И. МАТВИЕНКО