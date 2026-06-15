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Председатель СК России поручил представить доклад по делу об отлове безнадзорных собак в Прохладном

Председатель СК России поручил представить доклад по делу об отлове безнадзорных собак в Прохладном

15.06.2026 | 14:50
По данным публикаций, в июне текущего года стая агрессивных животных напала на местную жительницу. Женщине удалось избежать травм. Отмечается, что подобные случаи носят не единичный характер, при этом профильными службами, как утверждается, достаточных мер к решению проблемы не принимается. По данному факту следственными органами СУ СК России по КБР расследуется уголовное дело, о ходе которого ранее докладывалось председателю Следственного комитета России. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Михайловичу Фишману представить актуальный доклад о проведённом комплексе следственных действий, установленных обстоятельствах, а также принимаемых мерах по устранению обозначенной в публичном пространстве проблемы. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.   https://t.me/vestikbr
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