Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с Главой КБР Казбеком Коковым





Сегодня в Пятигорске председатель Правительства России провел рабочую встречу с Главой Кабардино-Балкарии. Обсуждены вопросы дальнейшего развития республики в разрезе обозначенного на совещании. Приоритетное направление — туристическая сфера. Глава КБР также доложил об исполнении поручения Президента России по ликвидации последствий схода сели в Тырныаузе: восстановлено три моста, очищен селепропускной лоток, подготовлена проектно-сметная документация для выделения дополнительных средств на завершение работ. Михаил Мишустин заверил: правительство поддержит регион, так как безопасность людей – самое главное. Разговор коснулся и социальной сферы.