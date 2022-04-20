Председатель Правительства КБР Алий Мусуков провел заседание координационного штаба

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков в режиме ВКС провел заседание координационного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях санкций.

В работе штаба приняли участие вице-премьеры, руководители министерств, главы муниципальных районов и городских округов, представители банковских структур.

В ходе заседания проанализированы данные оперативного мониторинга ситуации в ключевых для экономики республики сферах. Отраслевыми штабами под руководством вице-премьеров Правительства КБР на постоянной основе проводится мониторинг финансово-экономического состояния организаций и предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства и транспорта, жилищного строительства и ЖКХ, социальной сферы.

Первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев проинформировал, что ведущие промышленные предприятия функционируют без перебоев. Речь шла о предприятиях радиоэлектронной, легкой, медицинской, электротехнической промышленности и энергетического машиностроения. Рассматривается вопрос их включения в федеральный перечень системообразующих предприятий, где уже числится завод «Терекалмаз».

Особое внимание было уделено вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Кредитно-финансовыми организациями республики ведется работа по предоставлению предпринимателям всего спектра услуг по кредитованию в рамках таких программ стимулирования кредитования, как «Антикризисная», «Инвестиционная», «Оборотная», Программы 1764 Минэкономразвития РФ, а также льготных программ Минсельхоза РФ по оборотному и инвестиционному кредитованию. Для оказания консультационной, информационной, методологической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях санкций запущены «горячие линии». Гарантийным фондом КБР с начала года субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 6 поручительств на общую сумму 57,8 миллиона рублей, сумма кредитных договоров, заключенных под поручительство фонда, составила более 150 миллионов рублей. Фондом микрокредитования КБР выдано 39 займов на общую сумму порядка 21 миллиона рублей. Помимо этого, 24 заемщикам предоставлена возможность приостановить исполнение своих кредитных обязательств на срок до шести месяцев.

«В торговой розничной сети не имеется дефицита продовольственных товаров и предметов первой необходимости», - сообщил Сергей Говоров. Вице-премьер также проинформировал, что в республике активно проходит посевная кампания. По оперативным данным муниципалитетов, яровые посеяны на площади 40,5 тысячи га. Активно высеиваются зерновые и зернобобовые, овощные, технические культуры и картофель.

По информации заместителя Председателя Правительства КБР Марата Хубиева, в регионе бесперебойно функционирует 21 госучреждение социального обслуживания населения. Сектор социального обслуживания предоставляет различные виды услуг населению, в том числе адресную помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам. С первого мая начнутся новые выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума, акцентировал Марат Хубиев. Возобновлено плановое оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, а также проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения.

В школах республики еженедельно проводится мониторинг обеспеченности горячим питанием детей 1-4 классов, поставки необходимых продуктов питания осуществляются в полном объеме.

Участники заседания также рассмотрели проект плана первоочередных мероприятий, связанных с предотвращением влияния текущей геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики Кабардино-Балкарии. Определены направления и сроки мониторинга текущей ситуации по различным экономическим направлениям, а также ответственные структуры. План первоочередных мероприятий составлен в рамках поручений Главы КБР Казбека Кокова, возглавляющего координационный штаб по обеспечению экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях санкционного давления.

Алий Мусуков подчеркнул, что одной из ключевых задач органов власти в настоящее время является создание условий для бесперебойной работы предприятий, которым необходима поддержка регионального правительства в выстраивании новых логистических и производственных алгоритмов. По итогам совещания премьер Правительства КБР дал ряд поручений, направленных на дальнейшую стабилизацию экономической ситуации в республике.