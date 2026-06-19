Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова: среди приоритетов остаются рост доходов граждан и улучшение качества жизни семей с детьми

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова: среди приоритетов остаются рост доходов граждан и улучшение качества жизни семей с детьми

19.06.2026 | 15:40
В послании дан развёрнутый анализ текущей ситуации в республике и определены конкретные задачи по дальнейшему развитию Кабардино-Балкарии. Символично, что своё обращение к депутатам Глава республики начал со слов благодарности участникам специальной военной операции. Сегодня от их мужества, стойкости и успешного выполнения поставленных задач во многом зависят безопасность страны и возможность её дальнейшего мирного развития. Что касается содержания послания, то, несмотря на существующие вызовы, республика продолжает демонстрировать устойчивое социально-экономическое развитие. Растут показатели в ключевых отраслях экономики, развивается социальная сфера, повышается уровень жизни населения. Среди безусловных приоритетов остаются рост доходов граждан и улучшение качества жизни семей с детьми. Для этого в республике реализуется широкий комплекс мер социальной поддержки, создаются условия для повышения рождаемости, модернизируются системы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Особое внимание в послании уделено экономике. Поставлена задача увеличить темпы роста валового регионального продукта за счёт развития промышленности, сельского хозяйства, внедрения современных технологий, цифровизации, повышения производительности труда, поддержки малого и среднего бизнеса, а также привлечения инвестиций. На мой взгляд, главное — это позитивный и созидательный настрой, которым было проникнуто выступление Казбека Валерьевича. Он вселяет уверенность в том, что поставленные цели будут достигнуты, а Кабардино-Балкария продолжит уверенное и устойчивое развитие.  
https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных