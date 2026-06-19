Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова: среди приоритетов остаются рост доходов граждан и улучшение качества жизни семей с детьми

В послании дан развёрнутый анализ текущей ситуации в республике и определены конкретные задачи по дальнейшему развитию Кабардино-Балкарии. Символично, что своё обращение к депутатам Глава республики начал со слов благодарности участникам специальной военной операции. Сегодня от их мужества, стойкости и успешного выполнения поставленных задач во многом зависят безопасность страны и возможность её дальнейшего мирного развития. Что касается содержания послания, то, несмотря на существующие вызовы, республика продолжает демонстрировать устойчивое социально-экономическое развитие. Растут показатели в ключевых отраслях экономики, развивается социальная сфера, повышается уровень жизни населения. Среди безусловных приоритетов остаются рост доходов граждан и улучшение качества жизни семей с детьми. Для этого в республике реализуется широкий комплекс мер социальной поддержки, создаются условия для повышения рождаемости, модернизируются системы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Особое внимание в послании уделено экономике. Поставлена задача увеличить темпы роста валового регионального продукта за счёт развития промышленности, сельского хозяйства, внедрения современных технологий, цифровизации, повышения производительности труда, поддержки малого и среднего бизнеса, а также привлечения инвестиций. На мой взгляд, главное — это позитивный и созидательный настрой, которым было проникнуто выступление Казбека Валерьевича. Он вселяет уверенность в том, что поставленные цели будут достигнуты, а Кабардино-Балкария продолжит уверенное и устойчивое развитие.https://t.me/vestikbr