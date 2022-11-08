Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела приём граждан

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередной приём граждан, обратившихся в Общественную приёмную Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по личным вопросам, сообщает пресс-служба Парламента КБР. К руководителю законодательного органа обратились с вопросами по разработке методики изучения родных языков, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказанию помощи мобилизованным гражданам, оформлению опеки над несовершеннолетним ребёнком. Обращения также касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. По всем вопросам заявителям даны консультации и разъяснения. Некоторые проблемы решены на месте, а обращения, требующие тщательного изучения, Татьяна Егорова взяла под личный контроль. График приёма граждан по личным вопросам депутатами Парламента КБР размещён на официальном сайте законодательного органа республики.