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Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела приём граждан

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела приём граждан

08.11.2022 | 18:16
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередной приём граждан, обратившихся в Общественную приёмную Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по личным вопросам, сообщает пресс-служба Парламента КБР. К руководителю законодательного органа обратились с вопросами по разработке методики изучения родных языков, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказанию помощи мобилизованным гражданам, оформлению опеки над несовершеннолетним ребёнком. Обращения также касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. По всем вопросам заявителям даны консультации и разъяснения. Некоторые проблемы решены на месте, а обращения, требующие тщательного изучения, Татьяна Егорова взяла под личный контроль. График приёма граждан по личным вопросам депутатами Парламента КБР размещён на официальном сайте законодательного органа республики.
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