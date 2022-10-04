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Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела прием граждан

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела прием граждан

04.10.2022 | 18:55
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередной прием граждан, обратившихся в Общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по личным вопросам, сообщает пресс-служба Парламента КБР. Вопросы, адресованные руководителю законодательного органа, касались различных сфер деятельности. В частности, к спикеру обратилась неравнодушная жительница г. Нальчика с предложением по организации пунктов приёма помощи от частных лиц мобилизованным для участия в специальной военной операции на Украине. Татьяна Егорова проинформировала заявителя об уже действующих таких пунктах в республике и поблагодарила за активную гражданскую позицию. Обращения граждан также касались обеспечения сирот социальным жильем, решения бытовых проблем, получения ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 3 лет, помощи в частичном ремонте одного из детских соцучреждений и другим. По всем озвученным вопросам посетителям даны юридические консультации и разъяснения. Некоторые вопросы решены сразу на месте, а обращения, требующие тщательного изучения, Татьяна Егорова взяла под личный контроль. Напомним, что в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики" и Регламентом Парламента Кабардино-Балкарской Республики депутаты Парламента КБР регулярно встречаются с избирателями и систематически осуществляют прием граждан по личным вопросам, в том числе в Общественной приемной руководителя Всероссийской политической партии "Единая Россия" Д.А. Медведева, а каждую пятницу - в муниципальных образованиях республики.
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